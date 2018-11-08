Украина собралась расширить зону контроля в Чёрном море

Как следует из пояснительной записки законопроекта, Киев фактически потерял возможность контролировать судоходство.

Депутаты Верховной рады Украины приняли в первом чтении проект закона о расширении зоны контроля Киевом на 12 морских миль в Чёрном море. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

За такое решение выступили 238 парламентариев. Документ должен пройти ещё и второе чтение.

Как сообщается в пояснительной записке, Москва якобы после 2014 года ведёт незаконную экономическую деятельность с привлечением торгового флота под флагами России и других стран. Киев при этом, по данным парламента, потерял возможность контролировать судоходство.

В частности, речь идёт о том, что украинские правоохранители не могут задерживать и досматривать корабли, которые подозревает в незаконной деятельности.