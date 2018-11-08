На открытом Путиным месторождении нашли "царь-алмаз" массой более 50 карат

По оценкам специалистов, ориентировочный возраст добытого кристалла — более 350 миллионов лет.

На Верхне-Мунском месторождении в Якутии, которое открывал президент России Владимир Путин, нашли первый крупный алмаз массой более 50 карат. Как сообщили в алмазодобывающей компании "Алроса", это прозрачный кристалл октаэдрической округлой формы с незначительным жёлтым оттенком.

— Масса алмаза составляет 51,49 карата, а размеры — 23 х 22 х 15 миллиметров, — говорится в сообщении компании. — Ориентировочный возраст добытого кристалла — свыше 350 миллионов лет.

Как отметил директор Удачнинского ГОК Александр Махрачёв, несмотря на небольшие включения и трещины, алмаз, вне сомнений, ювелирного качества. Из него планируют сделать один или несколько бриллиантов.

Лайф ранее сообщал, что Верхне-Мунское месторождение было открыто в 1956 году. В конце октября Владимир Путин по видеосвязи из Кремля дал старт началу добычи там алмазов. Согласно проекту, в год планируется добывать 3 млн тонн руды (1,8 млн карат алмазов).