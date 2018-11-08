Без пяти минут зима. Синоптики предсказали москвичам почти всю неделю ниже нуля

Уже с воскресенья в столичном регионе будет ну очень холодно, а во вторник и в среду ночные температуры местами опустятся до –8 °C. Но это ещё ничего — в Западной Сибири обещают вообще сугробы!

В ближайшие дни в столичном регионе температура воздуха опустится ниже нулевой отметки и будет колебаться в этом районе как минимум до конца следующей недели. Такой прогноз Лайфу озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В выходные температура существенно понизится, уже ночью будет от –3 до +2, да и днём не сильно отличаться будет, от –1 до +4, среднесуточная температура будет близка к нулевой. В воскресенье ночные температуры уже до –4, а по области и до –7, дневная температура около 0, — прогнозирует эксперт. — Вот 12-го и 13-го ноября предполагаем, что по области даже до –8. А днём температура будет едва приближаться к нулевой отметке.

Но о настоящей московской зиме, по мнению синоптика, речь пока не идёт. Другое дело — густонаселённые районы Западной Сибири (Новосибирская, Томская, Кемеровская области). Там, по словам Вильфанда, по сравнению со вчерашним днём, температура завтра понизится на целых 20 градусов и выпадет снег.

— Но что такое "зима" — этого ещё никто не определил: или это когда снег, или это когда температура –10, — философски заключил эксперт.

Как ранее сообщал Лайф, в последний рабочий день недели, а также в субботу и воскресенье дневная температура воздуха не поднимется выше четырёх градусов тепла, а ночью последнего дня недели ожидаются заморозки. А ещё будет облачно и сыро.