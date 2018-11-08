Стало известно, кто попал в список новых антироссийских санкций США

Три физических лица и девять организаций пополнили список санкций США против России по Украине и Крыму. Об этом говорится в распространённом сообщении Минфина США.

Так, в список вошли: Александр Басов, Андрей Сушко, Владимир Зарицкий. Кроме того, речь в сообщении американского ведомства идёт о санаториях "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", АО "Крымтеплоэлектроцентраль", компании "Гарант-СВ", "Управленческой компании инфраструктурных проектов", ООО "Южный проект", курорте "Мрия" и Министерстве государственной безопасности Луганской Народной Республики.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединённые Штаты вводят санкции в отношении трёх физических лиц и девяти организаций России из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе.

Ещё ранее он сообщал, что американская администрация раз в один-два месяца будет вводить дополнительные санкции против России по Украине.