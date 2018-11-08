Власти Крыма заявили, что санкционная политика США перестала удивлять

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Власти Крыма заявили, что санкционная политика США перестала удивлять

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Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель выразил мнение, что в новых американских санкциях нет ничего удивительного.

— Новый пакет санкций уже нас не удивляет. Крымчане не чувствуют их в повседневной жизни, — цитирует Гемпеля РИА "Новости".

При этом парламентарий добавил, что страны Евросоюза "начинают прозревать и осознавать ущербность политики, которую Вашингтон проводит в отношении Москвы.

Напомним, ранее Лайф писал, что США ввели новые санкции против России из-за Крыма и Донбасса

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