"Обречены на провал". Рябков прокомментировал новые санкции США против России

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил мнение, что попытки Вашингтона воздействовать на Москву посредством санкций недейственны.

— Попытки через этот санкционный ограничительный инструментарий воздействовать на наше твёрдое решение ни коим образом не поддаваться нажиму со стороны США обречены на провал, — цитирует ТАСС Рябкова.

Как отметил дипломат, "никакие внешние воздействия или наскоки" не могут поколебать позицию России, направленную на развитие Крыма.

Также замглавы МИД РФ добавил, что санкционные шаги со стороны США "малозначимы, безосновательны и бессильны по своей сути". По словам Рябкова, тратить усилия и время на анализ политики Вашингтона" было бы со стороны Москвы "контрпродуктивно".

Напомним, ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против РФ из-за Крыма и Донбасса.