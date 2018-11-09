Депутат Рады предложил "запретить зиму" на Украине из-за дорожающего газа

Он отметил, что украинским властям следует перестать "кормить байками" население, которому всё равно придётся платить за голубое топливо по полному тарифу.

Член комитета Рады по вопросам бюджета Виктор Пинзеник написал в "Фейсбуке", что властям Украины не надо обманывать жителей страны возможной заморозкой цен на газ.

— Может, вместо моратория на повышение цен газа лучше наложить мораторий на приход зимы? Тогда и газа не нужно будет, — резюмировал Пинзеник.

Депутат также пошутил, что в случае "запрета зимы" поставщики голубого топлива "испугаются" и сами примут решение снизить цены на газ.

Также Пинзеник отметил, что украинским властям следует перестать "кормить байками" население, которому всё равно придётся платить за газ по полному тарифу.

Ранее украинский депутат заявил, что зимой на Украине могут замёрзнуть целые города.