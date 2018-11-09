МО Австрии подтвердило задержание подозреваемого в шпионаже в пользу РФ офицера

По словам представителя ведомства Михаэля Бауэра, бывший военный якобы передавал российской стороне документы.

Министерство обороны Австрии подтвердило задержание полковника армии по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом заявил официальный представитель австрийского ведомства Михаэль Бауэр.

Бауэр утверждает, что служба военной контрразведки с международной помощью раскрыло якобы имевший место случай шпионажа с участием офицера австрийской армии в отставке, который, как заявил представитель, якобы передавал России документы.

— Отставной офицер армии Австрии с 1990-х годов шпионил на бундесхеер (армия Австрии — Прим. ред.) и передавал документы России, — говорится в сообщении официального представителя в "Твиттере".

Ранее издание Kronen Zeitung со ссылкой на Министерство обороны Австрии сообщило о задержании спецслужбами страны полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России.