Грачевский рассказал о скромности умершей звезды "Ералаша"

Актёр Николай Румянцев скончался на 55-м году жизни. В последние годы он работал слесарем-сантехником и вёл жизнь, далёкую от роскоши.

Худрук киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский прокомментировал известие о смерти одного из своих бывших воспитанников — актёра Николая Румянцева. По словам Грачевского, в детстве он был по-настоящему яркой звездой, а вырос довольно скромным человеком. Видимо поэтому, по словам худрука, в скорбный час его семья не стала связываться с ним и просить о помощи.

— Со мной не связывались его родственники, Коля был очень скромный. Он не стал актёром, но он был удивительно ярким ребёнком. Коля оставил потрясающий след в истории "Ералаша", ещё много поколений будут смотреть прекрасные сюжеты с его участием, — приводит слова Грачевского РИА "Новости".

Он добавил, что смерть Румянцева — это очень грустная новость, и выразил соболезнования его родным и близким.

Как уже сообщал Лайф, Николай Румянцев скончался на 55-м году жизни. Причину смерти его родные не называют.