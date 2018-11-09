Напавший на полицейских в Мельбурне скончался

Мужчина, устроивший резню на одной из улиц Мельбурна, скончался в больнице. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителей австралийской полиции.

Напомним, в Мельбурне уроженец Сомали на своём пикапе врезался в стену торгового центра, вышел из машины и начала нападать на прохожих и полицейских с ножом. В результате инцидента три человека получили ранения, один из них скончался. Преступник был ранен сотрудниками полиции. Позже инцидент квалифицировали как теракт.