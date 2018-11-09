На улицах Лондона появились плакаты с Путиным

По словам активистов, которые их разместили, для этого было выкуплено три рекламных щита. Таким образом они хотят отпраздновать скорый выход Великобритании из Европейского союза.

Группа активистов Proud Bear разместила на улицах британской столицы билборды с фотографией Владимира Путина и слоганами о BЯEXIT. О старте акции сообщается на странице движения в "Твиттере".

#PROUDBEAR officers from POSTER SPETSNAZ division deployed ACROSS London to start celebration of #Brexit COLLABORATION. People of UNITED BRITAIN, many more for you to find! ️‍♂️ pic.twitter.com/yqpz687QIx — Proud Bear (@Pr0ud_Bear) 8 ноября 2018 г.

Активисты отмечают, что таким образом они хотят отпраздновать скорый выход Соединённого Королевства из Европейского союза, вклад в который якобы внесла Россия.

Для своей кампании движение выкупило три рекламных щита. На двух размещены фотографии российского лидера и слоганы "Давайте праздновать красно-бело-голубой BЯEXIT", а также "BЯEXIT значит BЯEXIT". На третьем разместился снимок экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона с российскими флагами и подписью "Спасибо тебе, BOЯIS".

Участники Proud Bear называют себя "российскими агентами ГРУ", которые "в течение нескольких лет помогают народу Англии освободиться от Европейского союза и демократических выборов".

Великобритания приняла решение о выходе из Европейского союза после референдума в 2016 году. Brexit поддержало 52 процента британцев.

Соединённое Королевство должно выйти из ЕС 26 марта 2019 года.