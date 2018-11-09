На улицах Лондона появились плакаты с Путиным

Группа активистов Proud Bear разместила на улицах британской столицы билборды с фотографией Владимира Путина и слоганами о BЯEXIT. О старте акции сообщается на странице движения в "Твиттере".
#PROUDBEAR officers from POSTER SPETSNAZ division deployed ACROSS London to start celebration of #Brexit COLLABORATION. People of UNITED BRITAIN, many more for you to find! ️♂️ pic.twitter.com/yqpz687QIx— Proud Bear (@Pr0ud_Bear) 8 ноября 2018 г.
Активисты отмечают, что таким образом они хотят отпраздновать скорый выход Соединённого Королевства из Европейского союза, вклад в который якобы внесла Россия.
Для своей кампании движение выкупило три рекламных щита. На двух размещены фотографии российского лидера и слоганы "Давайте праздновать красно-бело-голубой BЯEXIT", а также "BЯEXIT значит BЯEXIT". На третьем разместился снимок экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона с российскими флагами и подписью "Спасибо тебе, BOЯIS".
Участники Proud Bear называют себя "российскими агентами ГРУ", которые "в течение нескольких лет помогают народу Англии освободиться от Европейского союза и демократических выборов".
Великобритания приняла решение о выходе из Европейского союза после референдума в 2016 году. Brexit поддержало 52 процента британцев.
Соединённое Королевство должно выйти из ЕС 26 марта 2019 года.
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