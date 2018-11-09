На полигоне в Самарской области сдетонировал боеприпас, есть пострадавшие

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На полигоне в Самарской области сдетонировал боеприпас, есть пострадавшие

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Фото: © РИА "Новости" / Наталья Селиверстова

Четыре человека пострадали в результате взрыва боеприпаса на полигоне в Самарской области. Как стало известно Лайфу, трое из них получили ранения средней тяжести.

Инцидент произошёл при разгрузке взрывоопасных предметов на утилизацию на Приволжском государственном боеприпасном испытательном полигоне. Сдетонировал 23-миллиметровый снаряд.

Все пострадавшие являются работниками ООО "Демайнер", которая занимается очисткой от взрывоопасных предметов. Обстоятельства взрыва и состояние пострадавших уточняются.

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