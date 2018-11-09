Чиновницам, присвоившим себе подарки для ветеранов, грозит до 10 лет тюрьмы

Однако на время следствия подозреваемых решили не заключать в СИЗО, приняв во внимание наличие несовершеннолетних детей и, как ни парадоксально, пожилых родителей.

Суд отправил под домашний арест двух красноярских чиновниц, обобравших ветеранов Великой Отечественной войны. В квартирах у экс первого замминистра социальной политики края Натальи Колягиной и бывшего начальника отдела по делам ветеранов Ольги Гилевой нашли бытовую технику, которую закупали в качестве подарков к 9 Мая.

В отношении обеих фигуранток возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере"). Каждой из них грозит до 10 лет лишения свободы.

Однако на время следствия суд решил не отправлять подозреваемых в СИЗО. Колягина в качестве аргумента привела 16-летнего сына, которого растит одна, и мать-пенсионерку, страдающую астмой. У Гилевой тоже двое детей-подростков.

Напомним, что, по версии следствия, в марте этого года Колягина и Гилева заключили 25 контрактов на общую сумму более двух миллионов рублей. Выяснилось, что госзакупки производились через компанию, принадлежащую отцу одной из чиновниц. Из этой суммы на приобретение подарков для ветеранов пошло всего 100 тысяч рублей, остальные средства были поделены между участниками преступной группы. Но и сами подарки — чайники, утюги и мультиварки — были найдены в квартирах обеих подозреваемых и не достигли адресата.