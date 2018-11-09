Безработица в России достигла исторического минимума

Многолетний рекорд был побит два месяца назад. В среднем люди ищут работу в течение 6,9 месяца. Но 25,6% нетрудоустроенных граждан могут потратить на это год и более.

Уровень безработицы в России в сентябре 2018 года достиг исторического минимума и составил 4,7%. Такие данные приводятся в аналитических материалах Минэкономразвития. Численность занятого населения увеличилась на 30 тысяч человек, а число безработных уменьшилось на 68 тысяч.

— Численность официально зарегистрированных безработных находится на рекордно низких уровнях. В сентябре она снизилась на 82,6 тысячи человек (или на 11,3 процента) относительно соответствующего периода 2017 года, — отмечается в документе.

Интересно, что наиболее низкий уровень безработицы установился в Севастополе — 0,2 процента, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 0,3 процента.

А для тех, кто активно ищет работу, Роскачество назвало самые удобные приложения для поиска. Всего в исследовании было задействовано 27 мобильных программ для Android и для iOS, оценка проводилась по 89 критериям. За выводами — сюда.