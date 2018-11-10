Пять человек погибли из-за лесных пожаров в Калифорнии

Тела пяти жертв природных пожаров нашли в американском штате Калифорния, сообщает Associated Press. По данным издания, погибшие находились в машинах, на которые перекинулось пламя.
Breaking: Several homes in Paradise, California are currently on fire due to #campfire. The fire continues to rapidly spread at a rate of 80 acres per minute. pic.twitter.com/fQQjDXAooM— Jeffrey Porter (@JeffreyPorterPM) 9 ноября 2018 г.
Как ранее писал Лайф, огонь, охвативший леса, почти полностью уничтожил город Парадайс, сгорело около тысячи домов. Объявлена массовая эвакуация. 27 тысяч горожан покинули свои дома. Вместе с ними бегством вынуждены были спасаться ещё более сотни тысяч местных жителей, пишет AP.
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