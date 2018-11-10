Пять человек погибли из-за лесных пожаров в Калифорнии

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Пять человек погибли из-за лесных пожаров в Калифорнии

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Фото: © Twitter/The Atlantic

Тела пяти жертв природных пожаров нашли в американском штате Калифорния, сообщает Associated Press. По данным издания, погибшие находились в машинах, на которые перекинулось пламя.

Как ранее писал Лайф, огонь, охвативший леса, почти полностью уничтожил город Парадайс, сгорело около тысячи домов. Объявлена массовая эвакуация. 27 тысяч горожан покинули свои дома. Вместе с ними бегством вынуждены были спасаться ещё более сотни тысяч местных жителей, пишет AP.

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