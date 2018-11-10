Семья Ким Кардашьян покинула дом в Калифорнии из-за пожаров

Светская львица Ким Кардашьян сообщила в Instagram, что вместе с семьёй покинула свой дом в городе Калабасас (штат Калифорния, США) из-за многочисленных лесных пожаров, бушующих в этой местности.

В "сториз" Кардашьян рассказала, что на сборы всего самого необходимого у неё был всего лишь час. Она также поблагодарила пожарных за их неоценимый вклад в борьбу со стихией.

Известно, что примеру 38-летней модели последовала актриса Алисса Милано. Также известный мексиканский режиссёр Гильермо дель Торо уехал из штата 8 ноября.

Напомним, пожары на территории штата вспыхнули 8 ноября. Как сообщает Би-би-си, к настоящему моменту отмечено 16 активных лесных пожаров. Власти подтвердили, что есть погибшие. Сейчас известно о пяти жертвах, но спасатели не исключают, что число погибших увеличится.