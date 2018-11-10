Депутат Рады объяснила, почему Украину ждёт развал

Депутат Верховной рады Наталья Королевская заявила, что на Украине не останется ни экономики, ни соцзащиты, а само государство станет разваливаться из-за нежелания политиков установить мир в стране. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

Политик отметила, что будущий президент Украины должен выполнить самую главную задачу — установить мир, после чего он может уйти. Депутат также добавила, что сейчас никто не предпринимает никаких реальных действий для решения этой проблемы.

— И никто не хочет брать на себя ответственность за возвращение мира, — заключила Королевская.

Ранее депутат Рады рассказал, как власти обманывают украинцев.