"Держат за дурачков". Депутат Рады рассказал, как власти обманывают украинцев

Депутат Верховной рады Александр Вилкул выразил мнение, что жителей Украины "держат за дурачков", используя политический трюк с якобы отставкой генпрокурора страны Юрия Луценко.

По словам политика, Луценко никуда не уйдёт, так как большинство в Раде проголосует против этого.

— У нас не расследован ни Шеремет, у нас не расследован ни Бузина... Более того, их убийцы — все знают, кто убийцы, — ходят на свободе. Люди дорогие, будьте умнее — вас дурят. Никто ни в какие отставки не собирается — это просто пиар ради пиара, — заявил Вилкул в эфире телеканала "112 Украина".

Также депутат добавил, что такими же методами Луценко пользовался 10 лет назад, будучи главой МВД страны.

Напомним, Луценко объявил о готовности уйти в отставку, когда в Раде заслушивали доклады о деле активистки Екатерины Гандзюк, скончавшейся 4 ноября — спустя несколько месяцев после того, как ей плеснули в лицо кислотой. При этом политологи связывают "отставку" Луценко с избирательной кампанией на Украине.