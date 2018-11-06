Политолог связал "отставку" Луценко с грядущими выборами президента Украины

По словам политолога Олега Игнатова, украинская власть пытается защититься от критики общественности.

Возможная отставка генпрокурора Украины Юрия Луценко связана с грядущей избирательной кампанией в стране. Такое мнение Лайфу высказал политолог Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов, отметив, что на Украине крайне недовольны работой правоохранительной системы, в частности в вопросе расследования убийств активистов и журналистов.

— Активисты считают, что это убийства политические, связанные с нынешней властью, заказчики находятся во власти, — сказал Игнатов. — Поэтому я думаю, что это будет очень серьёзная тема в избирательной кампании, которая начинается сейчас на Украине.

Таким образом, эксперт считает, что уход Луценко — это попытка украинской власти защитить себя, ведь несмотря на заявления президента Украины об аресте заказчика убийства активистки Екатерины Гандзюк, конкретных данных об этом не приводится.

— Явно сейчас какая-то будет волна давления на Порошенко о том, чтобы расследовать различные случаи нападения на украинских активистов и гражданских деятелей, которые часто критикуют власть, — добавил политолог.

В то же время Игнатов не исключил, что решение Луценко — эмоциональный шаг, которым он хочет продемонстрировать, что не держится за свой пост.

— Его обвиняли в том, что он недостаточно борется с коррупцией и результаты не очень высокие, поэтому это будет такая символическая жертва, — сказал эксперт.

Напомним, Луценко объявил о готовности уйти в отставку, когда в Верховной раде заслушивали доклады о деле гражданской активистки Екатерины Гандзюк, которая скончалась 4 ноября — спустя несколько месяцев после того, как ей плеснули в лицо кислотой. Как писал Лайф, украинский политолог усомнился в реалистичности отставки генпрокурора.