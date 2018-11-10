Лауреатами премии Правительства России в области качества стали 11 организаций

Решение о присвоении награды способствует повышению доверия потребителей к продукции организаций.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о присвоении премий Правительства России в области качества за 2018 год. Документ опубликован на сайте кабмина.

Так, премию присудили уральским организациям АО "Производственное объединение Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова", ПАО "Северский трубный завод", ГАУ "Областной центр реабилитации инвалидов", двум компаниям из Москвы — ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" и АО "Авиакомпания Меридиан".

Награду также получили курское ОАО "Фармстандарт-Лексредства", северодвинское АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие", ПАО "ОДК-Сатурн" из города Рыбинск Ярославской области, ООО "ЭФКО Пищевые ингредиенты" из Алексеевки Белгородской области, ООО "Хевел" из Новочебоксарска Чувашской Республики, а также ООО "Ликероводочный завод Саранский".

Как сообщается в документе, решение о присвоении премии способствует повышению доверия потребителей к продукции организаций и, кроме того, повысит объёмы производства конкурентоспособной продукции.

Добавим, что каждый год правительство присуждает не более 12 премий организациям со штатом до 250, до 1000 и свыше 1000 человек. Премия не имеет денежной составляющей.