Пожар в Калифорнии стал самым разрушительным в истории штата

Огонь за два дня уничтожил больше зданий, нежели прошлогодняя стихия. Под угрозой остаётся 15 тысяч строений.

Пожар Camp Fire, который бушует в Калифорнии, стал самым разрушительным в истории штата. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

По данным пожарного управления Калифорнии, огонь за два дня уничтожил 6,4 тысячи строений. При этом в прошлом году в результате крупных лесных пожаров сгорело 5,6 тысячи зданий. Под угрозой остаётся ещё 15 тысяч построек.

Напомним, пожары на территории штата вспыхнули 8 ноября. Общая их площадь уже выросла до 36 тысяч гектаров. Как ранее писал Лайф, огонь, охвативший леса, почти полностью уничтожил город Парадайс. Объявлена массовая эвакуация. 27 тысяч горожан покинули свои дома. Американский лидер Дональд Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии из-за лесных пожаров.