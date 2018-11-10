Жертва пластики. Певица Саша Project может лишиться носа и зубов

Сейчас исполнительница категорически против каких-либо хирургических вмешательства, но ей всё же нужно будет к ним прибегнуть.

Певица Саша Project может лишиться носа и зубов из-за неудачных пластических операции, которые исполнительница начала делать ещё в 2009 году. Об этом сообщает портал StarHit.

Всего, как отмечает издание, Саша Project перенесла 11 операций, о многих сейчас искренне жалеет. Три года назад она подала в суд на хирурга, который, как утверждала певица, испортил её внешность.

После этого хирургического вмешательства у неё начались проблемы со здоровьем: провалы в памяти, отёки, пигментация кожи. Сейчас артистка категорически против операций, но ей всё же нужно будет к ним прибегнуть.

— Мне придется сделать ещё две операции. У меня не хватает хрящей в носу. Из-за этого его кончик со временем может "провалиться". А ведь эти хрящи надо откуда-то взять: либо выращивать искусственно, либо брать из рёбер, ушей, — говорит она.

Саша Project признаётся, что до последнего оттягивает операцию, поскольку очень сильно боится наркоза.

Певица обрела популярность в начале нулевых годов. Она хорошо известна по таким композициям, как "Очень нужен ты", "Говорила мама".