Трамп прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном

Президент США Дональд Трамп сегодня утром прибыл в Елисейский дворец — резиденцию французского лидера Эмманюэля Макрона.
Лидеры двух государств намерены провести двухстороннюю встречу тет-а-тет, позднее к ним присоединятся советники руководителей стран.
Через час после приезда президента Соединённых Штатов в резиденцию Макрона должны прибыть первые леди Франции и США — Брижит Макрон и Меланья Трамп.
После завершения переговоров две четы примутся за обед, который будет подан прямо во дворце.
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