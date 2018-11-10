Брижит Макрон под моросящим дождём встретила жену Трампа

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Брижит Макрон под моросящим дождём встретила жену Трампа

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Меланья Трамп (слева) и Бриджит Макрон. Фото: © РИА Новости/Ирина Калашникова

Чета Трампов приехала в Париж на мероприятия, посвящённые 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья днём в субботу, 10 ноября, приехала в Елисейский дворец в Париже, где незадолго до этого начались переговоры американского и французского лидеров.

Как сообщает РИА "Новости", первую леди США встретила жена французского президента Брижит Макрон. Женщины обменялись поцелуями, сделали несколько совместных фотографий на крыльце дворца и ушли внутрь.

За час до этого в Елисейский дворец приехал Дональд Трамп, чтобы провести переговоры тет-а-тет со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

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