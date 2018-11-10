Трамп ответил Мишель Обаме и рассказал, за что никогда не простит её мужа

Ранее супруга бывшего президента США издала книгу, в которой написала, что никогда не простит Трампа за то, что "резкими и безрассудными намеками".

Американский лидер Дональд Трамп ответил на критику бывшей первой леди Мишель Обамы и рассказал, что никогда не простит её мужа за то, что он сделал с военным сектором. Об этом сообщает издание Huffington Post.

— Я никогда не прощу его (Барака Обаму. — Прим. ред.) за то, что он сделал с военным сектором США, который был истощён из-за недостатка финансирования, — говорит он.

По словам Трампа, когда он пришёл к власти, всё было устаревшим и изношенным и ему пришлось восстанавливать эту сферу.

Напомним, в Америки в продажу поступят мемуары супруги экс-президента США Барака Обамы. Книга получила название "Становление". В ней она призналась, что никогда не сможет простить Дональду Трампу некоторых вещей. В частности, как он поддерживал слухи о том, что Барак Обама на самом деле родился не в США, а в Кении, а значит, не мог претендовать на пост главы Белого дома.