Популярный бьюти-блогер Андрей Петров устроил скандал в магазине на Урале

По его словам, инцидент произошёл из-за несогласованных с ним действий администрации торговой точки на встрече с его поклонниками.

Популярный бьюти-видеоблогер Андрей Петров устроил скандал в челябинском магазине косметики "Азума". Об инциденте он рассказывает на своей странице в "Инстаграме".

Сам инцидент, по словам Петрова, произошёл из-за несогласованных с ним действий администрации торговой точки на встрече с его поклонниками. В частности, как отмечает блогер, его фанатов заставляли покупать продукцию магазина, чтобы получить его фотографию, однако снимки должны были бесплатно получить все желающие.

Петров попытался уйти из магазина, но в тот момент, когда он ждал такси, к блогеру подошли охранники "Азумы" и пытались надеть наручники.

Блогер отметил, что за встречу с поклонниками ему заплатили 100 тысяч рублей, но после скандала его попросили вернуть деньги, что он и сделал. Сам же блогер обещал засудить представителей магазина и добавил, что после инцидента отправился снимать побои.