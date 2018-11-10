Туск раскритиковал "флиртующих" с Россией политиков

Глава Евросовета Дональд Туск раскритиковал политиков, которые поддерживают Brexit, восхищаются политикой новой администрации США и "флиртуют" с Россией. По его мнению, такие люди пытаются убедить, "что ЕC не имеет будущего".

— Проблема в том, что сегодня те, кто болеет за национализм в Европе, кто делает ставку на дезинтеграцию и конфликты, неизбежно приведут к абсолютно фундаментальной угрозе и нашей польской независимости. Сегодня тот, кто выступает против сильной позиции Польши в объединённой Европе, на самом деле выступает против независимости Польши, — говорится в комментарии Туска, который распространила пресс-служба Евросовета.

Ранее Дональд Туск заявлял об "очень серьёзной угрозе" выхода Польши из Евросоюза. По его мнению, Polexit может спровоцировать конфронтация лидеров Польши и Брюсселя.