Трампа раскритиковали из-за отмены мероприятия в рамках визита в Париж

Президент США Дональд Трамп не смог присутствовать на чествовании американских солдат, убитых во время Первой мировой войны, из-за небольшого дождя. Главу Белого дома за это раскритиковали пользователи соцсетей, а также политики из США и Британии, сообщает Reuters.

Церемония состоялась на кладбище в 85 км от Парижа, Трамп должен был отправиться туда с супругой, однако дождь и низкая облачность не позволили его вертолёту вылететь на место. В Белом доме подтвердили, что отмена визита связана со сложными погодными условиями и расписанием американского лидера.

Вместо Трампа делегацию на церемонии возглавлял глава аппарата Белого дома Джон Келли.

Напомним, утром 10 ноября американский лидер приехал в Елисейский дворец и провёл встречу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, которого Дональд Трамп назвал хорошим другом.

Завтра, 11 ноября, состоится главное событие торжеств — церемония у Триумфальной арки, на которую приглашено более 120 высоких гостей, в том числе президент России.