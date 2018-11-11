Шантажист пригрозил жене Мамаева выложить переписку мужа с Кокориным

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана сообщила о новых попытках неизвестного шантажировать её, вымогая крупную сумму денег.
Аноним пригрозил опубликовать её интимные фото и видео, а также переписку Мамаева и Кокорина. Злоумышленник объявил, что даёт женщине "несколько дней" на размышления.
— Скажите, почему никто из правоохранительных органов не может их поймать? Уже куча заявлений лежит... Они взламывают стольких людей, выставляя личные архивы в "Инстаграме" тех, кто имеет много подписчиков! Что вообще происходит? Почему наши системы безопасности не работают? — возмутилась Мамаева в "Инстаграме".
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Скажите почему никто из правоохранительных органов не может их поймать? Уже куча заявлений лежит...... они взламывают стольких людей, выставляя личные архивы в Инстаграм людей, кто имеет много подписчиков! Что вообще происходит? Почему наши системы безопасности не работают ?????
Как ранее сообщал Лайф, в октябре Алана Мамаева впервые получила сообщения злоумышленника, который заявил, что сделает всё, чтобы "сгноить" её вместе с супругом. Вскоре страницу женщины в "Инстаграме" взломали.
Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин сейчас под арестом по делу о драке после матча "Зенита" и "Краснодара". По данным следствия, спортсмены избили водителя телеведущей Первого канала и чиновника Дениса Пака.
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