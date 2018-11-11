В Хакасии открыли первые избирательные участки

В воскресенье пройдёт второй тур выборов главы региона, в котором участвует единственный кандидат.

В Хакасии открыли первые два избирательных участка, пишет ТАСС со ссылкой на региональный избирком.

Сообщается, что они расположены в городе Черногорске и начали работу на два часа раньше остальных, чтобы дать возможность проголосовать местным шахтёрам, которые заступят на смену до открытия большинства участков.

Как ранее сообщал Лайф, первый тур выборов главы Хакасии 9 сентября не выявил победителя, поскольку ни один из кандидатов не набрал нужных 50% голосов. Депутат горсовета Абакана от КПРФ Валентин Коновалов получил 44,81%, а действовавший тогда руководитель региона Виктор Зимин — 32,42%.

Незадолго до начала второго тура Зимин снял свою кандидатуру, а затем и вовсе подал в отставку. У Коновалова оставалось двое соперников — Андрей Филягин от "Справедливой России" и Александр Мяхар от "Партии роста". Однако впоследствии они оба тоже сошли с дистанции.

Таким образом, нынешнее голосование проходит при единственном кандидате — коммунисте Коновалове. Он выиграет, если наберёт более 50% голосов.

Отметим, что ранее прокуратура выявила нарушения при регистрации кандидата от КПРФ. Местный избирком обратился в суд с требованием отменить регистрацию, однако позже отозвал свой иск.