Количество жертв теракта в Сомали увеличилось до 53 человек

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Количество жертв теракта в Сомали увеличилось до 53 человек

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Фото: © Twitter / Ahmed Kosar

В Сомали в результате теракта в городе Могадишо количество жертв увеличилось до 53 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что при взрыве было ранено около 100 человек.

Напомним, террористы-смертники подорвали себя у отеля Safari House в сомалийском городе Могадишо. Всего прогремело четыре взрыва. Ответственность за атаку взяли на себя боевики "Аш-Шабаб"*.

Ранее сообщалось, что россиян среди жертв и пострадавших не было.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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