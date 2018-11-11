Количество жертв теракта в Сомали увеличилось до 53 человек

В Сомали в результате теракта в городе Могадишо количество жертв увеличилось до 53 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что при взрыве было ранено около 100 человек.

Напомним, террористы-смертники подорвали себя у отеля Safari House в сомалийском городе Могадишо. Всего прогремело четыре взрыва. Ответственность за атаку взяли на себя боевики "Аш-Шабаб"*.

Ранее сообщалось, что россиян среди жертв и пострадавших не было.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.