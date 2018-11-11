Все избирательные участки открылись в Хакасии, где сегодня, 11 ноября, проходит второй тур губернаторских выборов. Все они, кроме двух, начали работу в 8:00 по местному времени (4:00 мск).

Раньше на два часа открылись два участка в городе Черногорске. Это было сделано для того, чтобы дать возможность проголосовать местным шахтёрам, которые рано заступают на смену.

Напомним, второй тур выборов губернатора в Хакасии проходит при единственном кандидате — коммунисте Валентине Коновалове. Он выиграет, если наберёт более 50% голосов.