В избиркоме Хакасии ожидают высокую явку на выборах губернатора

В избиркоме Хакасии прогнозируют высокую явку на выборах главы региона. Об этом РИА "Новости" рассказал глава комиссии Александр Чуманин.

— Последние несколько лет в Хакасии была тенденция на снижение явки. Но такой всплеск у нас мы ожидаем — и опросы общественного мнения показывают, что явка должна быть достаточно высокой в данный день голосования, — сказал Чуманин.

На 10:00 местного времени (6:00 мск) явка составляет 3,8% (9 сентября была 4,3%), а на досрочном голосовании явка составила 43,88%.

Напомним, в 8:00 11 ноября (4:00 мск) в Хакасии начали работу 388 участков. Второй тур выборов главы региона проходит при единственном кандидате — коммунисте Валентине Коновалове. Он выиграет, если наберёт более 50% голосов.