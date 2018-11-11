В Донбассе открылись первые избирательные участки

Отмечается, что жители республик смогут проголосовать до 20:00 по местному времени.

На территориях Донбасса в ДНР и ЛНР начались выборы глав республик и депутатов в Народный совет. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени. В Донецке их 408, в Луганске — 316. Они будут открыты до 20:00. Об этом сообщает ТАСС.

На пост главы ДНР претендует пять кандидатов: временно и. о. главы Денис Пушилин, бывший заместитель министра образования и науки Владимир Медведев, юрист Елена Шишкина, депутат Народного совета Роман Храменков и общественный деятель Роман Евстифеев.

За сотню депутатских мест борются "Донецкая республика" и "Свободный Донбасс". При этом главе первого общественного движения Дениса Пушилина принадлежат 63 места в парламенте.

В ЛНР на пост главы республики претендуют временно и. о. главы Леонид Пасечник, председатель движения "Луганский экономический союз" Людмила Руснак, глава республиканского профсоюза работников железнодорожного транспорта Наталья Сергун и руководитель республиканского комитета профсоюза работников образования и науки Олег Коваль.

За 50 мест в парламенте борются "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". При этом у первого общественного движения больше депутатских мест.

Ранее сообщалось, что в Донецк прибыли иностранные наблюдатели из ряда европейских стран.