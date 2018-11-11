В США отпустили задержанного российского журналиста Малькевича

По его словам, его задержали, чтобы сообщить о необходимости регистрироваться иноагентом издания, главным редактором которого он является.

Российского журналиста Александра Малькевича освободили в США и он уже выехал из страны. Об этом он сообщил агентству "Интерфакс".

— Ордер, который мне показали, предписывал меня задержать, провести со мной беседу, изъять и проверить все мои электронные носители, — сказал Малькевич.

Журналиста задержали 9 ноября в аэропорту Вашингтона. По его словам, Сотрудники ФБР несколько часов задавали ему вопросы на тему так называемого российского вмешательства в американские выборы в 2016 году. После этого ему выдали уведомление о о необходимости регистрации в качестве иностранного агента издания USA Really, которое он возглавляет.

Малькевича отпустили на свободу, обвинений ему не было предъявлено. В настоящее время он уже находится в Париже.