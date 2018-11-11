В США отпустили задержанного российского журналиста Малькевича

Российского журналиста Александра Малькевича освободили в США и он уже выехал из страны. Об этом он сообщил агентству "Интерфакс".
— Ордер, который мне показали, предписывал меня задержать, провести со мной беседу, изъять и проверить все мои электронные носители, — сказал Малькевич.
Журналиста задержали 9 ноября в аэропорту Вашингтона. По его словам, Сотрудники ФБР несколько часов задавали ему вопросы на тему так называемого российского вмешательства в американские выборы в 2016 году. После этого ему выдали уведомление о о необходимости регистрации в качестве иностранного агента издания USA Really, которое он возглавляет.
Малькевича отпустили на свободу, обвинений ему не было предъявлено. В настоящее время он уже находится в Париже.
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