Huawei может спрятать фронтальную камеру в вырезе для динамика

Компания Huawei может начать выпускать смартфоны совершенно нового типа, в которых фронтальная камера и датчики будут "спрятаны" в вырезе для динамика. Как сообщает портал Giz China, производитель запатентовал соответствующую модель телефона.
По информации портала, такое решение может быть реализовано в новом флагманском смартфоне Huawei P30.
Как писал Лайф, перед этим Huawei представит первый в мире планшет с двойной камерой.
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