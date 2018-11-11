Huawei может спрятать фронтальную камеру в вырезе для динамика

Читайте также

Huawei может спрятать фронтальную камеру в вырезе для динамика

132

Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Технология может быть вскоре реализована в новом флагманском смартфоне Huawei P30.

Компания Huawei может начать выпускать смартфоны совершенно нового типа, в которых фронтальная камера и датчики будут "спрятаны" в вырезе для динамика. Как сообщает портал Giz China, производитель запатентовал соответствующую модель телефона.

<p>Фото: © <a href="https://www.gizchina.com/2018/11/09/new-huawei-patent-shows-display-with-hidden-camera/?utm_source=ixbtcom" target="_blank">Giz China</a></p>

По информации портала, такое решение может быть реализовано в новом флагманском смартфоне Huawei P30.

Как писал Лайф, перед этим Huawei представит первый в мире планшет с двойной камерой.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×