Huawei может спрятать фронтальную камеру в вырезе для динамика

Технология может быть вскоре реализована в новом флагманском смартфоне Huawei P30.

Компания Huawei может начать выпускать смартфоны совершенно нового типа, в которых фронтальная камера и датчики будут "спрятаны" в вырезе для динамика. Как сообщает портал Giz China, производитель запатентовал соответствующую модель телефона.

По информации портала, такое решение может быть реализовано в новом флагманском смартфоне Huawei P30.

Как писал Лайф, перед этим Huawei представит первый в мире планшет с двойной камерой.