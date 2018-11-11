В Австралии арестовали женщину, втыкавшую иглы в клубнику

Следователи провели "чрезвычайно сложное и масштабное расследование", в котором были опрошены сотни сотрудников супермаркетов.

В австралийском городе Брисбене полиция арестовала 50-летнюю женщину, которую подозревают в том, что она втыкала швейные иглы в клубнику, которую продавали в магазинах страны. Об этом сообщает издание ABC.

#BREAKING: Police have arrested a 50yo woman following investigations into the strawberry contamination scandal in Queensland. @QldPolice say the woman is likely to be charged this evening and appear in the Brisbane Magistrates Court tomorrow. pic.twitter.com/qRoltTBjsV — ABC Brisbane (@abcbrisbane) November 11, 2018

Как отмечается, было проведено "чрезвычайно сложное и масштабное расследование", в ходе которого были изучены все звенья производственной сети и были опрошены сотни сотрудников компаний, поставляющих фрукты в магазины.

В полиции Брисбена сообщили, что до конца дня ей будет предъявлено обвинение и уже 12 ноября она предстанет перед судом.

Напомним, в Австралии с 13 сентября ведутся расследования об иглах, которые покупатели находили в клубнике, купленной в магазинах, после того как в больницу попал мужчина, проглотивший иглу. Ранее полиция уже задержала подростка, который "в шутку" втыкал иглы в ягоды.