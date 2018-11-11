СМИ: Путин и Трамп могут обсудить ДРСМД в Париже

Президенты двух стран встретятся впервые после заявления о намерении США выйти из соглашения.

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп могут в ходе встречи в Париже обсудить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в российской делегации.

— Мы ожидаем, что лидеры затронут этот вопрос, — сказал он.

Напомним, сегодня в Париже проходят мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, на которые прибыли российский и американский лидеры. Президенты двух стран встретятся впервые после заявления Трампа о намерении США выйти из ДРСМД.

Как писал Лайф, на саммите ОДКБ Путин рассказал о перспективах диалога с США по ДРСМД.