Путин и Трамп пожали руки в Париже — видео

Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп пожали руки во время встречи в Париже, где проходят мероприятия, посвящённые 100-летию окончания Первой мировой войны.
Присоединившись к главам других государств, Владимир Путин в первую очередь протянул руку президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Тот пожал её с улыбкой. Затем российский лидер поприветствовал канцлера Германии Ангелу Меркель, а за ней и Трампа. Тот с готовностью протянул руку в ответ.
Всего в торжествах участвует около 50 глав государств и правительств. В рамках их встречи предусмотрены военная церемония, театрализованное представление и выступление французского президента.
Владимир Путин также возложит цветы к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, которые сражались во Франции вместе с французскими войсками во время Первой мировой войны.
Ожидается, что российский и американский лидеры проведут беседу "на ногах", во время которой могут обсудить Договор о РСМД.
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