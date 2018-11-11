Путин и Трамп пожали руки в Париже — видео

В торжествах, посвящённых окончанию Первой мировой войны, в Париже участвует около 50 глав государств и правительств.

Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп пожали руки во время встречи в Париже, где проходят мероприятия, посвящённые 100-летию окончания Первой мировой войны.

Присоединившись к главам других государств, Владимир Путин в первую очередь протянул руку президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Тот пожал её с улыбкой. Затем российский лидер поприветствовал канцлера Германии Ангелу Меркель, а за ней и Трампа. Тот с готовностью протянул руку в ответ.

Всего в торжествах участвует около 50 глав государств и правительств. В рамках их встречи предусмотрены военная церемония, театрализованное представление и выступление французского президента.

Владимир Путин также возложит цветы к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, которые сражались во Франции вместе с французскими войсками во время Первой мировой войны.

Ожидается, что российский и американский лидеры проведут беседу "на ногах", во время которой могут обсудить Договор о РСМД.