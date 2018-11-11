В "Роскосмосе" назвали стоимость пуска ракеты "Союз-5"

Стоимость одного пуска новой российской ракеты "Союз-5" составит 60 миллионов долларов. Это следует из видео-презентации, которую обнародовал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Краткое описание совместного с Казахстаном проекта Байтерек. Для начала коммерческой эксплуатации новой ракеты среднего класса Союз-5 и испытаний нового многоразового пилотируемого корабля на Байконуре начинается реконструкция стартового комплекса "Зенит"https://t.co/pBJZA2WSnR pic.twitter.com/mWgDckD3i9— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) November 11, 2018
Отмечается, что в течение 40 лет с космодрома Байконур планируется провести 240 пусков ракеты "Союз-5".
— Эксплуатация комплекса позволит предприятиям России и Казахстана ежегодно осваивать 360 миллионов долларов при шести пусках в год, —отмечается на видео.
Предполагается, что "Союз-5" составит конкуренцию ракетам Falcon 9 Илона Маска и европейским Ariane 6.
Также сегодня Рогозин предложил проверять аварийную систему ракет на её разработчиках.
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