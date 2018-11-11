В "Роскосмосе" назвали стоимость пуска ракеты "Союз-5"

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В "Роскосмосе" назвали стоимость пуска ракеты "Союз-5"

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Кадр из видео на twitter.com/rogozin

Планируется, что её будут запускать шесть раз в год, направляя на это в целом 360 миллионов долларов.

Стоимость одного пуска новой российской ракеты "Союз-5" составит 60 миллионов долларов. Это следует из видео-презентации, которую обнародовал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Отмечается, что в течение 40 лет с космодрома Байконур планируется провести 240 пусков ракеты "Союз-5".

— Эксплуатация комплекса позволит предприятиям России и Казахстана ежегодно осваивать 360 миллионов долларов при шести пусках в год, —отмечается на видео.

Предполагается, что "Союз-5" составит конкуренцию ракетам Falcon 9 Илона Маска и европейским Ariane 6.

Также сегодня Рогозин предложил проверять аварийную систему ракет на её разработчиках.

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