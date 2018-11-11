В Москве эвакуируют Белорусский вокзал из-за угрозы взрыва

Неизвестный сообщил о заложенной на территории Белорусского вокзала в Москве бомбе, из-за чего посетители и сотрудники были эвакуированы из здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на Белорусском вокзале, — пояснил собеседник агентства.
По его словам, здание работает только на выход. Тем временем кинологи с собаками прочёсывают территорию.
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