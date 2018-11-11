Путина и Трампа посадят в Париже рядом за одним столом

Президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа посадят рядом за одним столом во время рабочего завтрака в Елисейском дворце в Париже, где проходят мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

По данным Лайфа, по другую руку от американского лидера будет сидеть президент Франции Эмманюэль Макрон, а вторым соседом Владимира Путина станет глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Ранее Лайф писал, что российский и американский президенты пожали руки во время встречи в Париже. После военного парада главы государств отправились в Елисейский дворец на рабочий завтрак. Далее в графике Владимира Путина — возложение цветов к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, которые сражались во Франции вместе с французскими войсками во время Первой мировой войны.