Путин подтвердил возможность встречи с Трампом на G20

В Париже отдельные переговоры провести не удалось из-за просьбы властей Франции не нарушать график праздничных мероприятий.

Президент РФ Владимир Путин сегодня подтвердил, что может провести отдельную встречу с лидером США Дональдом Трампом на саммите "Большой двадцатки". Об этом он сказал в интервью RT France.

Путин пояснил, что сегодня в Париже провести обстоятельную встречу не было возможности из-за обещания Парижу "не нарушать графика работы принимающей стороны".

— По их просьбе мы никаких встреч здесь не организуем, а она, возможно, будет на полях "Двадцатки", либо позднее", — сказал Путин.

Напомним, всего в Париже в торжествах, посвящённых 100-летию окончания Первой мировой войны, участвует около 50 глав государств и правительств. Во время первой встречи сегодня Путин и Трамп пожали руки.