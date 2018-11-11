"Это враньё!" Порошенко задели слова о безразличии к нему Трампа

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"Это враньё!" Порошенко задели слова о безразличии к нему Трампа

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Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал инцидент на мероприятиях в Париже в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, когда американский лидер Дональд Трамп не поприветствовал его.

— Всё, что вы говорите, — это враньё! — сказал лидер Незалежной. При этом на уточняющий вопрос, пожал ли Трамп ему руку, Порошенко промолчал.

Напомним, президент США Дональд Трамп после прибытия к Триумфальной арке в Париже обменялся рукопожатиями со стоящими рядом зарубежными лидерами. В частности, он поприветствовал Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, однако не стал жать руку Порошенко.

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