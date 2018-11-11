"Буквально поприветствовали". Песков рассказал о разговоре Путина и Трампа

По его словам, политики сказали друг другу "до встречи" и уже покинули Елисейский дворец.

Президентам России Владимиру Путину и США Дональду Трампу удалось едва лишь поприветствовать друг друга во время непродолжительной встречи в Париже. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Буквально поприветствовали "на ногах" Путин и Трамп во время обеда. Переговорить возможности не было, — сказал Песков.

По его словам, политики сказали друг другу "до встречи". Затем Владимир Путин отправился на Международный форум мира, Трамп также покинул Елисейский дворец.

Напомним, полноценная встреча лидеров России и США не состоялась по просьбе властей Франции. В Елисейском дворце не хотели бы, чтобы эти переговоры затмили мероприятия, посвящённые 100-летию окончания Первой мировой войны.

Даже за столом Путина и Трампа посадили не рядом, а друг перед другом.