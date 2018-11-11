Стало известно о "настойчивых" просьбах Франции отменить встречу Путина и Трампа

Ранее президент РФ отмечал, что встреча с главой Белого дома может пройти в рамках G20.

Помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков рассказал о "достаточно настойчивых" просьбах французской стороны отменить встречу президентов РФ и США в Париже. В связи с этим решено было провести более содержательную беседу Владимира Путина и Дональда Трампа в Буэнос-Айресе.

— Начали уже согласовывать временные параметры этой встречи. Но потом мы учли опасения и соображения французских коллег, — отметил Ушаков в эфире телеканала "Россия 1". — Эти просьбы были достаточно настойчивы.

Ранее Лайф писал, что Путин и Трамп пожали руки во время встречи в Париже. Также российский лидер отмечал, что РФ готова к диалогу с США.