"Отличный и важный". Нетаньяху рассказал о разговоре с Путиным в Париже

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал отличной беседу с президентом России Владимиром Путиным в Елисейском дворце в Париже, где лидеры двух стран встретились на мероприятиях в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

— Разговор был отличным, содержательным и важным, — сказал глава израильского правительства. Однако раскрыть подробности беседы он отказался.

Как писал Лайф, Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху встретились сегодня впервые после крушения 17 сентября российского Ил-20 в Сирии. В результате ЧП погибло 15 военнослужащих. Минобороны РФ заявило, что самолёт-разведчик был сбит системой ПВО САР по вине ВВС Израиля.