В Сирии в результате авиаудара коалиции погибло 4 мирных жителя

Как сообщает САНА, в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибло четыре человека в результате авиаудара коалиции во главе с США. Отмечается, что удар пришелся по городу Хаджин.

Это уже повторный удар коалиции по Ханджину. Накануне сообщалось о гибели 26 сирийцев в результате подобной атаки.

МИД Сирии потребовал от Совета Безопасности ООН "принять срочные и решительные меры по прекращению налётов ВВС международной коалиции во главе с США, которые ведут к гибели мирных жителей".