В Сирии в результате авиаудара коалиции погибло 4 мирных жителя

Как сообщает САНА, в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибло четыре человека в результате авиаудара коалиции во главе с США. Отмечается, что удар пришелся по городу Хаджин.
Это уже повторный удар коалиции по Ханджину. Накануне сообщалось о гибели 26 сирийцев в результате подобной атаки.
МИД Сирии потребовал от Совета Безопасности ООН "принять срочные и решительные меры по прекращению налётов ВВС международной коалиции во главе с США, которые ведут к гибели мирных жителей".
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