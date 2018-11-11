В Сирии в результате авиаудара коалиции погибло 4 мирных жителя

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В Сирии в результате авиаудара коалиции погибло 4 мирных жителя

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Фото: © РИА "Новости"/Михаил Алаеддин

Как сообщает САНА, в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибло четыре человека в результате авиаудара коалиции во главе с США. Отмечается, что удар пришелся по городу Хаджин.

Это уже повторный удар коалиции по Ханджину. Накануне сообщалось о гибели 26 сирийцев в результате подобной атаки.

МИД Сирии потребовал от Совета Безопасности ООН "принять срочные и решительные меры по прекращению налётов ВВС международной коалиции во главе с США, которые ведут к гибели мирных жителей".

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