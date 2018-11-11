Итоговые данные: Коновалов побеждает на выборах с 57,57% голосов

Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов побеждает на выборах главы Хакасии, набирая 57,57% голосов. Таковы данные ЦИК после обработки 100% бюллетеней.
Согласно представленным данным Центризбиркома, против единственного кандидата во втором туре проголосовало 41,16 процента избирателей.
Напомним, первый тур выборов главы Хакасии 9 сентября не выявил победителя. Коновалов получил 44,81%, а руководитель региона Виктор Зимин — 32,42%.
Незадолго до начала второго тура Зимин снял свою кандидатуру, а затем и вовсе подал в отставку. У Коновалова оставались два соперника — Андрей Филягин, от "Справедливой России", и Александр Мяхар — от организации "Партия Роста". Однако впоследствии оба сошли с дистанции. Коновалову оставалось заручиться половиной голосов избирателей, пришедших на выборы.
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