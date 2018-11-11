Песков: Проблем в повестке отношений с США становится больше

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Песков: Проблем в повестке отношений с США становится больше

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Фото: © РИА "Новости" / Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что количество проблем в повестке двусторонних отношений Москвы и Вашингтона с каждым днём увеличивается.

— Всё равно с каждым новым днём количество проблем на повестке дня двусторонних отношений меньше не становится. Я бы сказал, что их становится, наверное, больше, — заявил Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".

Ранее Песков сообщил о возможных последствиях новых санкций США в отношении РФ.

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